Afşin’de, 12 Mart Anma Günü Dolayısıyla Program Düzenlendi

Afşin Hükümet Konağı Konferans Salonunda, Afşin Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşma yapan okul müdürü Bilal Özden, İstiklal Marşının bugün yazılmış ve söylenmiş gibi tazeliğini koruduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Afşin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy belgeseli, ‘Afşin Tek Ses,Tek Yürek’ sinevizyon gösterimi, yapıldı. Daha sonra şiirlerin okunmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, okul idarecileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.