Afşin’de 18 Mart kutlandı

Afşin Hükümet Konağında düzenlenen törende Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Afşin Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinliklerle kaymakamlık konferans salonunda devam etti.

Afşin Anadolu Lisesi Müdürü Cabir Tercan, burada yapmış olduğu konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından Afşin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan slayt gösterisi izletilerek, şiirler okundu.

Programda ayrıca okullarda düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi konulu şiir, resim ve kompozisyon dalında derece elde eden öğrencilere hediye verildi.

Törene, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, kamu ve kurum müdürleri, şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.