Afşin’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Afşin Hükümet Konağında düzenlenen, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan, alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra kutlamalar, Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü futbol sahasında devam etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımın atıldığı milli mücadelenin 103. yıl dönümünün ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandığını ifade etti.

Ülkenin geleceğinin Atatürk tarafından gençlere emanet edildiğini aktaran Arslan, “Umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Temeli 19 Mayıs’ta atılan "Milli Egemenlik" ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün,19 Mayıs Bayramı'nı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, görev ve sorumluluğunu taşımalısınız. Biliyoruz ki siz gençler, Türkiye’nin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Bu görevin sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin de çok çalışıp ileride kendilerine verilecek görevleri en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyoruz. Bu duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyor, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum” açıklamasında bulundu.

Törende Çoğulhan Jandarma Asayiş Komando Komutanlığında görevli askerlerin tüfekli gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Tören, öğrenciler tarafından şiirler okunması, halk oyunları ve spor gösterileri sunulması ardından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilmesiyle son buldu.

Programa, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Cumhuriyet Savcısı Bedir Türk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, kamu ve kurum müdürleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.