Afşin’de 3 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açan kişiye 25 yıl hapis cezası!

1 Ağustos 2020 tarihinde Afşin ilçesine bağlı kırsal Koçovası Mahallesi’nde katıldığı bir akrabasının düğününde havaya ateş açtığı sırada 3 yaşındaki Sidar Fırat’ın ölümüne yol açtığı iddiası ile yargılanan Musa Ö. 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık avukatı ile tutuklu sanık Musa Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

İddia makamı sanığın, ‘Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçundan’ TCK’nın 82/1-E maddesi uyarınca ceza verilmesini talep etti.

Sanık Musa Ö. duruşmada, yakın akrabasının düğününde havaya ateş açtığı sırada mermisinin bittiğini düşünerek silahı yere doğrulttuğunu bu sırada silahın bir el ateş alarak seken merminin annesinin kucağında bulunan Sidar’ın yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, öngörülmesine rağmen fiilin işlenmesinden sanık Musa Ö.’yü kasten öldürmek suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.