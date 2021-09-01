Afşin’de açık hava etkinliklerine yoğun ilgi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçelerde düzenlediği Açık Hava Etkinlikleri’nde yeni adres Afşin oldu. Şehit Ömer Erüstün Parkı’nda gerçekleştirilen bando konseri ve film etkinliği minikler tarafından da ilgiyle karşılandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Etkinlikleri ilçelerde vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Kısa süre önce Pazarcık, Çağlayancerit, Ekinözü ve Elbistan ilçelerinde gerçekleştirilen etkinlikler, bu defa Afşinlilerle buluştu. İlçedeki Şehit Ömer Erüstün Parkı’nda gerçekleştirilen bando konseri ve film gösterimi vatandaşlardan tam not alırken, minikler tarafından da ilgiyle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi bando takımının eserleriyle renk kattığı gecede, 15 Temmuz’da yaşanan demokrasi mücadelesini konu edinen Şafak Vakti film gösterimi de gerçekleştirildi.
Bugün Göksun’da!
Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Açık Hava Etkinliklerimiz ilçelerimizde devam ediyor. 1 Eylül Çarşamba (bugün) Göksun ilçemizde vatandaşlarımızla buluşacağız. 15 Temmuz Meydanı’nda, saat 19.00’da başlayacak ücretsiz etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Valencia
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Atletico Madrid
|3
|7
|6. Mallorca
|3
|7
|7. Real Sociedad
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|5
|9. Athletic Bilbao
|3
|5
|10. Rayo Vallecano
|3
|3
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Cádiz
|3
|2
|13. Levante
|3
|2
|14. Real Betis
|3
|2
|15. Elche
|3
|2
|16. Espanyol
|3
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|3
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0