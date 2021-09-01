Afşin’de açık hava etkinliklerine yoğun ilgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Etkinlikleri ilçelerde vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Kısa süre önce Pazarcık, Çağlayancerit, Ekinözü ve Elbistan ilçelerinde gerçekleştirilen etkinlikler, bu defa Afşinlilerle buluştu. İlçedeki Şehit Ömer Erüstün Parkı’nda gerçekleştirilen bando konseri ve film gösterimi vatandaşlardan tam not alırken, minikler tarafından da ilgiyle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi bando takımının eserleriyle renk kattığı gecede, 15 Temmuz’da yaşanan demokrasi mücadelesini konu edinen Şafak Vakti film gösterimi de gerçekleştirildi.

Bugün Göksun’da!

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Açık Hava Etkinliklerimiz ilçelerimizde devam ediyor. 1 Eylül Çarşamba (bugün) Göksun ilçemizde vatandaşlarımızla buluşacağız. 15 Temmuz Meydanı’nda, saat 19.00’da başlayacak ücretsiz etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.