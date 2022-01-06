Afşin’de aşkın eşiğindeki derviş ‘Bizim Yunus’ tiyatro oyunu sahnelendi

UNESCO'nun, vefatının 700. yılı dolayısıyla 2021'i "Yunus Emre'yi Anma Yılı", Cumhurbaşkanlığının da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan etmesi dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro oyunu, Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde izleyicilerle buluştu.

Etkinlikte konuşan Afşin İlçe Milli Eğitimi Müdürü Fatih Kaba, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" projesi kapsamında bir yıl boyunca yürütülen etkinliklerin Yunus Emre Müzikli Tiyatro gösterimi ile son bulduğunu söyledi.

Yunus Emre’nin Anadolu’nun dili olduğunu ifade eden Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, “Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. yıldönümü olması nedeniyle UNESCO tarafından 2021 yılı “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildi. Afşin İlçe milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2021 yılı içerisinde Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinliklerde bulunduk. Final programımız Aşkın Eşiğindeki Derviş ‘Bizim Yunus’ müzikli tiyatro oyunumuzda etkinliklerimizi tamamlıyoruz. Çağı itibariyle bir yandan Moğol, bir yandan haçlı saldırılarıyla bunalan Anadolu coğrafyasında Selçuklunun gönül erenlerinden en önemlisidir Yunus. Bu dönemin sağ salim atlatılmasının yolunun da birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörüden geçtiğini içselleştiren Yunus bu hareket noktasıyla işe koyuldu ve 700 yıl sonra bile güncelliğini koruyan Türkçe’nin en yetkin şiirlerini, en özgün haliyle ortaya koymuştur. Projelerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Afşin Kaymakamımız Ahmet Can Pınar’a, Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e ve emeklerini esirgemeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ” açıklamasında bulundu.

Programa, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozkurt, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Beyazıt, Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, siyasi parti temsilcileri, kamu ve kurum müdürleri, okul idarecileri ve vatandaşlar katıldı.