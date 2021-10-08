Afşin’de "Bir Kocaman Eşşek" adlı çocuk oyunu sahnelendi

Çocuklarla birlikte müzikale katılan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, belediye olarak çocukların gelişimi ve mutluluğu için imkan buldukça bu tür organizasyonları düzenlemeye çalıştıklarını söyledi. Güven, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların gülen gözleri bizlerin en büyük motivasyonu. Bugün de onları mutlu görmek bizim için çok anlamlıydı. Özellikle pandemi sürecinde genç yaşlı hepimiz sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerden uzak kaldık. Belediye olarak çocuklarımızın gelişimi ve mutluluğu için imkan buldukça hizmetler organize ediyoruz. Sanatsal etkinlikler de eğitim ile birlikte bunların başında geliyor. Ben gelecek nesillere güveniyorum, onlar milletimizi çok daha iyi yerlere getirecekler, buradan abileri olarak selamlarımı iletmek istiyorum" dedi.