Afşin’de bir mahalleye daha yeni yol

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı tarafından Afşin ilçesinin kırsal mahallelerinden Gözpınarı’na yeni bir yol kazandırılıyor. Ağırlıkla hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların, Aymekan Yaylası’na ulaşımı için kullanılacak yeni yol toplamda 6 kilometre uzunluğa sahip olacak. Kazı çalışmalarının devam ettiği arterin kısa süre içinde hizmete girmesi planlanıyor.

Yayla Yolu En Önemli İhtiyacımızdı

Gözpınarı Mahalle Muhtarı Feride Gül yapılan çalışmalara ilişkin: “Aymekan Yaylamız bizim geçim kaynağımız. Vatandaşlarımız hayvancılıkla uğraştığından yaylaya erişim azami önem taşıyordu. Biz de bir süre önce Büyükşehir Belediye’mize başvuruda bulunduk. Bölge sarp bir yer olduğu için çok büyük emek sarf ediyorlar. Ben başta Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.