Afşin’de Caddeler Yenileniyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Program dahilinde ilçeleri hizmetle buluşturan ekipler, Afşin’de yeni bir çalışma daha başlattı. İlçenin Afşin Bey, Sefer Hoca, Nazım Kaynak, Mahsuni Şerif, Eshab-ı Keyf, Elçibey, Atatürk ve Hastane Caddelerinde yaya yolu ve arter yenilemeleri sürüyor. Konu ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Afşin Bey ve Sefer Hoca Caddelerinde yaklaşık 2 bin metrekare parke döşeme çalışması tamamlandı. Nazım Kaynak Caddesi, Mahsuni Şerif Caddesi, Eshab-ı Keyf Caddesi, Elçibey Caddesi ve Atatürk Caddesi yaya yolunda yenilemelerimiz sürüyor. İlçemize hayırlı olsun” denildi.

Afşinlilerden Hizmet Teşekkürü

Yürütülen çalışmalarla ilgili ilçe sakinleri ise Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kemal Özden, “Allah Büyükşehir Belediyesi’nden ve emeği geçen herkesten razı olsun. Caddelerimizi yenileyerek güzel bir görünüm verdiler” ifadelerini kullanırken; yenilenen cadde üzerinde oturduğunu ifade eden Kazım Tunç ise, “Kaldırımsız bir yolda, güvenliğimiz tehlikede yürümek zorundaydık. Ben bir Afşinli olarak Büyükşehir’den çok memnunum” dedi. Esnaflardan Fikri Kara çalışmalarla ilgili, “Kaldırımlarımız sıkıntılıydı, yapımı ve onarımıyla herkes rahat edecek” diye konuşurken; esnaf Deniz Kalay ise, “Büyükşehir Belediyemiz dükkânımızın önüne kadar hizmet getiriyor. Bu hummalı yenileme çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.