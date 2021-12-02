Afşin’de çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı!

Afşin Ziraat Odası Başkanlığı ve Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda tarımsal makine ekipmanları ve kırsal kalkınma yatırımlarına ilişkin yüzde 50 hibe desteği verileceği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yetkililer tarafından yapılan sunumda, çiftçilere, “Kırsal Kalkınma Altyapı ve Ekonomik Yatırımlarını Destekleme Programı" başvuruları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, “Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında birçok başlık altında çiftçilerimiz yararına hibe desteği sunuluyor. Bundan Afşin’imizin en iyi şekilde yararlanmasını arzuluyoruz. Desteklerle alakalı başvurular başladı.” Diye konuştu.

Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu da, “Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında yüzde 50 hibe destekleri bulunuyor. Tüm çiftçilerin bu desteklemelerden azami şekilde yararlanmasını istiyoruz. Bizler, başvuruların başladığı günden sonuçlanacağı zamana kadar ilçemizde bu desteklenmeden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin yanında olacağız” açıklamasında bulundu.