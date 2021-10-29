Afşin’de, Cumhuriyet Bayramı coşkusu!

Afşin’de, Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Sahası’nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk milletinin bölgesinin ve dünyanın en önemli devletlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Konuşmanın ardından Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven törene katılanların bayramını kutladı.

Törene, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, Afşin İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, siyasi parti temsilcileri, kamu ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.