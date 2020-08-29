Afşin'de düğünde kurallara uymayanlara ceza kesildi!

İlçeye bağlı Arıtaş Mahallesinde, 19 Ağustos akşamı yapılan düğünde, bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafe kurallarına uymadı. Görüntülerin basında ve sosyal medyaya yansımasının ardından Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren ve incelemeye alan jandarma ekipleri, düğünde maske takmayan 18 kişiye 900 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 21 kişiye de 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 82 bin 350 lira idari para cezası kesti.