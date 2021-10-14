Afşin’de feci kaza: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ 14.10.2021, 21:46
Afşin’de feci kaza: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesinden Elbistan’a seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, Afşin İlçesi Erçene mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen ev hanımı Habibe Karpuz’a (59) çarparak yaralanmasına neden oldu.  İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Habibe Karpuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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