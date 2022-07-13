Afşin’de feci kaza anne öldü çocuğu ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Çobanbeyli Mahallesinde M.T.A (21) yönetimindeki 46 D 2575 plakalı araç ile seyir halindeyken, yolun karşına geçmeye çalışan 27 yaşındaki anne D.D ile 8 yaşındaki kızı Ş.D’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ağır yaralandı. Annen cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.