Afşin’de gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor

Bilindiği üzere, “Pandemi” kapsamına alınan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçilmektedir.

Toplum tarafından sıklıkla kullanılan gıda işletmelerinde, COVID-19’un yayılmasını önlemek için İl Hıfzıssıhha Kararları doğrultusunda yapılan denetimlerde; sosyal mesafeyi koruma, maske kullanımı, el yıkama, asgari teknik ve hijyenik hususların uygulanması konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu uygulamaların sürekliliğinin takibi işletmelerde bulunan COVİD-19 salgın tedbir planları ve çizelgelerle sağlanmaktadır.