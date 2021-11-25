Afşin’de, girişimcilere devlet destekleri anlatıldı

Odanın seminer salonunda düzenlen toplantıda konuşan danışman Ayşe Yener, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, KOSKEP ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteklemeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. İlçedeki girişimcilerin devlet tarafından verilen desteklerden yararlanması gerektiğine değinen Yener, “Afşin Ticaret ve Sanayi Odamızda ilçemizdeki müteşebbislerimizle bir araya geldik. Özellikle Tarım ve Bakanlığının, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında bilgi vererek bu destekten girişimcilerimizin yararlanmalarını istedik. Tarım alanında birincil ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi, yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ve teknoloji yenileme veya modernizasyonu konusundaki başvurulara hibe ilanı var. Bunu Afşin’de tanıtmak istedik. Bunun haricinde Ticaret Bakanlığının ülkemizdeki işletmelerin yurtdışında alabileceği teşvikler hakkında bilgi verdik. KOSKEP ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteklemeleri hakkında bilgiler verdiğiminiz toplantıda Afşin’de ciddi bir potansiyel olduğunu gözlemledik. Hedefimiz ilçemizdeki üreticilerimizi, imalatçılarımızı ve yatırımcılarımızı bu devlet teşviklerinden yararlanması sağlamak.” diye konuştu. Bilgilendirmenin ardından toplantı soru cevap şeklinde devam etti.