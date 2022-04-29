Afşin’de 'Kemerim Hep Aklımda' Mottosuyla Uygulama Yapıldı
Afşin’de, Ramazan bayramı öncesinde karayollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla başlatılan farkındalık çalışmaları kapsamında uygulama yapıldı.
Nazım Kaynak Bulvarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasına katılan Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, sürücüleri, bayramda yoğunlaşacak olan trafiğe karşı dikkatli olması konusunda uyardı.
Kaymakam Pınar, “Önümüzdeki günlerde Ramazan Bayramını idrak edeceğiz. Bayramlarda vatandaşlarımız memleketlerini ziyaretlerde bulunacak. Bundan dolayı bayram dönemlerinde yoğun bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve İçişleri Bakanlığımızın telkinleriyle zaman zaman vatandaşlarımızda, sürücülerimizde farkındalık oluşturmak için uygulamalarda bulunuyoruz. Bu uygulamada da sürücülerimizi bayramınız kemerli olsun mottosuyla durduruyoruz ve önce hediyemizi veriyoruz sonra bilgilendirmede buluyoruz. Temennimiz bu bayram ve idrak edeceğimiz bayramlarda trafik kazalarının yaşanmaması.” ifadelerine yer verdi.
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