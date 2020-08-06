Afşin’de, Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi!

Afşin’de, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 06.08.2020, 12:51 06.08.2020, 20:02
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Afşin’de, maske kullanımını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Boz, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimlerinin katılımıyla denetim yapıldı.

Denetime katılan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen koronavirüs salgını ile mücadele kapsamındaki denetlemeyi Afşin’de de tüm idari ve mülki amirlerin katılımıyla yaptık. İlçe genelinde esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunduk.” dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından açıklanan Kovid-19 tedbirlerine uymanın önemli olduğunu belirten Başkan Güven, “ Denetimlerde ilçe genelindeki esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza maske ve sosyal mesafenin önemine değinerek ihmal gösterilmemesi konusunda uyarılarda bulunduk. Farkındalık oluşturmak için yaptığımız denetimlerde de gördük ki vatandaşlarımızın çoğu bilinçli bir şekilde hareket ediyor. İhmali kaldırmayacak bir salgın hastalık ile mücadele ediyoruz. Bu salgını birlikte atlatacağız. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarının yanında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından açıklanan Covid-19 tedbirlerine uymak çok önemli. Uzmanlarımız bu konuda bizleri her zaman uyarıyor. Doktorlarımızın da dediği gibi; maske takmak, entübe hasta olarak hastanede yatmaktan daha iyidir. Bu salgına taviz vermememiz gerekiyor. Kurallara uyduğumuz takdirde bu süreci ülke olarak çok daha rahat atlatacağımızı hepimiz bilmemizin bilmesi gerekiyor.

Başkan Güven’in açıklamasının ardından esnaf ve vatandaşlara maske dağıtılarak, denetimlere devam edildi.

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla başlatılan denetimler kapsamında, konaklama tesisi, alışveriş merkezi, pazar yeri, sosyete pazarı, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yeri, berber/kuaför/güzellik merkezi, internet kafe/salonu ve elektronik oyun yeri, park/piknik alanı, lunapark/tematik park ve taksi durakları ile şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ve taksiler başta olmak üzere tüm yaşam alanları kontrol ediliyor.

Çalışma sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık veriliyor.

Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.

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