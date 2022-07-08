Afşin’de, Kurban Bayramı öncesi bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan Göksunlu Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın şehit edilmesi dolayısıyla buruk bir bayram yaşadıklarını belirtti.

Türkiye üzerinde planları olanların hayallerine hiçbir zaman ulaşmayacağını ifade eden Sezal, “Vatanı, toprağı, bayrağı ve aziz Türk milleti için canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize hayırlı ve uzun ömür diliyorum. AK Parti iktidarı Türkiye’deki terörün kökünü kazımak için büyük bir mücadele veriyor. Bugün hem sınırlarımızın içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörün engellenmesi adına gayretle çalışıyoruz. İhanet içerisinde olan terör örgütü mensuplarının sayısını iki elin parmaklarıyla sayılacak kadar aşağı düşürdük. Bu toprakların üzerinde kötü emelleri olanların artık çıkış noktaları kalmadı. Son mücadelelerini veriyorlar ve Allah’ın izniyle terör belasında kurtulacağız.” açıklamasında bulundu.

Belediye çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Sezal, şu ifadelere yer verdi:

“Afşin’de hem belediyemiz hem de ilçe teşkilatımız büyük bir uyum içerinde çalışıyor. Afşin’imize çok güzel yatırımlar hayat buluyor. Lavanta tarlası, arı evi ve bunları işleyecek tesisler. Bunlar Afşin’i kalkındırmak adına yapılan yatırımlar. İnşallah daha güzel hizmetlerin yapılmasına vesile olacağız. Bu vesileyle tüm İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum ”

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar da, katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Yeni tip Kovid19 dolayısı nedeniyle 2 yıldır bayramlaşmaların buruk ve mesafeli geçtini belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de şu ifadelere yer verdi:

“Pandemi şartları hafifledi çok şükür. İnşallah bayram gibi bir bayram geçireceğiz. Bu vesileyle hepinizin bayramı tebrik ediyorum. Bayramın tüm İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Herkesin eşiyle çocuğuyla sevdikleriyle mutlu bir bayram geçirmesini diliyorum”

Bayramlaşmaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, Ak Parti İlçe Başkanı İsmail safi, kamu ve kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.