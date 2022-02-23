Afşin’de kurumlar arasında TÜBİTAK projeleri işbirliği ve destek protokolleri imzaladı

Afşin Öğretmenevi Okuma Salonunda gerçekleştirilen törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Afşin Kaymakamlığı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Afşin Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek ‘Bilim Mutfakta Projesi’ne, Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüyle de ‘Temiz Havaya Yolculuk Projesi’ işbirliği protokolüne imza atıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can, törende yapıtlığı konuşmada, Üniversitelerimiz bir memleketin en önemli değerlerinden birini oluşturuyor. Ülkemizin nitelikli bireylerine kavuşması noktasında önemli rol oynuyor. Üniversitemiz birim ve kurumlarıyla il merkezinden başlayarak tüm ilçelerimizle işbirliği içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Afşin’imizde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında imzaladığımız bilim mutfakta projesi kapsamında laboratuvar atölye çalışmalarına destek olacağız. Proje desteğimizi adım adım takip edeceğiz. İlçemizde bulunan Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Afşin Meslek Yüksekokulumuz ile birlikte de projeye destek olacağız. İmzalanan protokolün Afşin’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’de, “Afşin’de tüm kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz imzalanan bu protokolle bir araya geldi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemizin bu projeye desteği bizi daha güçlü kılacak. Öğrencilerimizi bilimle bir araya getirmek ve çok iyi yerlerde görmek istiyoruz. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projelerle Türkiye’de ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Afşin’de bilime ilgi duyan öğrencileri ön plana çıkarmak istediklerini belirten Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, “TÜBİTAK ülke genelindeki okullarımızda daha etkin çalışmalar yapmak istiyor. Bizlerde, Afşin’imizde bilime meraklı öğrencilerimize destek olmak, bilimsel çalışmalarda rehber olmak adına bu tür programları önemsiyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemiz Rektörü Niyazi Can’a, Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törene, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, Afşin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Boz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can ile okul idarecileri katıldı.