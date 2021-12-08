Afşin’de "Lavanta ve aromatik bitki üretimi projesi”

Belediyeye ait 380 dönümlük lavanta tarlası içerisine kurulan tesiste incelemelerde bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Türkiye’nin en büyük lavanta bitkisi ve yağı üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

Afşin’de tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir yol aldıklarını belirten Güven, elde edilen ürünlerin de işlenmesini sağlayacak lavanta distilasyon tesisi çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) finansmanında ilçemize kazandırdığımız distilasyon tesisinde sona geldik. Bir taraftan lavanta tarlamızdan çıkacak mahsulleri işleyeceğimiz makinelerimizin montajı tamamlanıyor, diğer taraftan da binanın dış kaplaması yapılıyor. burada ilçemizde lavanta yetiştiren çiftçilerimizin ürünleri işleyeceğiz, aromatik yağları üretip pazarlayacağız. İlçemize yeni bir katma değer sağlayarak çiftçimizden başlayarak yeni ekonomik bir gelir oluşturmak istiyoruz. Bu projemize bakanlığımızın da ilgisi var ve sürdürülebilir bir proje olduğu için her aşamamıza destek oluyorlar. İnşallah tesisimizin yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz.”