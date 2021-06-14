Afşin’de mahalle yolları iyileştiriliyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlar ve Kangal mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde ulaşım ağını iyileştirmeye devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Afşin ilçesinde yer alan Büyüktatlar ve Kangal mahalle yollarında yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.
Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Kangal Mahallesine 7 bin metrekare yeni bir parke yol inşa ediyor. Kazandırılan yeni yol ile birlikte mahallede yaşanan ulaşım aksaklıklarının engellenmesi hedefleniyor.
Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği bir diğer adres ise Büyüktatlar Mahallesinde bulunan “Yerlikaya” mevkii yayla yolu oldu.
Hayvancılık ve besicilik sektörünün yoğunluk gösterdiği mahallede, yayla ulaşımını sağlayacak toplamda 12 kilometre uzunluğa sahip yol iyileştiriliyor. Zorlu arazide devam eden çalışmalarla birlikte yaylaya ulaşım kolaylaşacak.
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