Afşin'de okullara destek!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih GÜVEN ve ekibi Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay'ın desteğini alarak ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardımları organize etti. Mehmet Fatih GÜVEN'i makamında ziyaret eden heyet, ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen öğrencilere gizli olarak giyecek yardımı yaptı.

Yardımların ilgili okullarda dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslimi için Başkan GÜVEN'le birlikte, İstanbul Güngören Kızılay Şube Başkanı Sn. Erhan TAN, Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Sn.Ahmet KARAHAN, Kahramanmaraş İl Kızılay Şube Müdürü Sn.Mustafa BAL, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Sn.Yusuf KAHRAMAN, Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn.Fatih KABA, Afşin Genç Kızılay yönetimi bir araya geldi. Katılımcılar ayrıca Nadir Ortaokulu'nda bilgisayar laboratuvarı kurarak bilgisayar desteğinde bulundular. Öğrencilere gerekli yardımları teslim ettikten sonra Eshab-ı Kehf'i gezdiler.

Başkan Mehmet Fatih GÜVEN, "Öğrencilerimize giyecek yardımında bulunup bilişim desteği verdik. Bizim için her öğrencimiz tek tek çok kıymetli. Hiçbir öğrencimizin maddi sıkıntılardan ve okul imkanlarının yetersizliğinden dolayı eğitiminden geri kalmasını istemeyiz. Biz belediye olarak her öğrencimizin eşit koşullarda, eğitim görmesini istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz." diye konuştu.