Afşin’de ‘Okur Yazar Buluşması’ gerçekleştirildi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Afşin’de Okur Yazar Buluşması etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yazarlar Safiye Gölbaşı, Aykut Nasip Kelebek, Balazs Szõllõssy, Selim Babullaoğlu Afşinli okurlarıyla buluştu. Programın moderatörlüğünü ise Abdullah İlhan yaptı.

Afşin Belediyesi Kültür Evi’nde gerçekleşen programa Afşin Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Gedik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, Afşin İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Recep Çitil, Ak Parti Afşin İlçe Başkanı Av.İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can ile çok sayıda kitapsever katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte Yazarlar kendilerini tanıttı ve yazıya nasıl başladıklarını anlattı.

Yaklaşık 1 saat süren programda okurlarla sohbet edildi.