Afşin’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde gece saatlerinde H.K. (34) idaresindeki 44 KK 386 plakalı otomobil. Göksun ilçesi istikametinden Elbistan ilçesi istikametine seyir halindenken Ördek Mevkisin de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Ü.M.’ Çarptı.
KAHRAMANMARAŞ 28.11.2021, 13:46
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ü.M. 112 ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Ü.M, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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