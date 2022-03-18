Afşin’de Şehitler Anma Günü ve Deniz Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü Kutlandı

Afşin Hükümet Konağında düzenlenen törende Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanı Vekili Serhat Türkmen tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Afşin Kız ve Erkek İmam Hatip Liseleri tarafından hazırlanan etkinliklerle Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde devam etti.



Afşin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Bilal Özden, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferinin, Türk milletinin dünya savaş tarihine altın harflerle yazılan zaferlerden biri olduğunu belirtti.

Vatanın, diyeti ağır ödenmiş toprak olduğunu belirten Özden, “Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anmak için toplanmış bulunmaktayız. İmam Hatip Liseleri olarak ülke genelinde şehitlerimiz için binlerce hatim indirildi, dualar edildi.

Kınalı kuzuların gül bahçesine girercesine şahadete koştuğu yerdir Çanakkale. Vatan sevgisi imandandır prensibince çelik ve barutun iman ve azmin karşısında yenik düştüğü, denizin adeta tutuşup yandığı yer Çanakkale olmuştur. programımıza katkı sunan "Çanakkale geçilmez" tiyatro etkinliği ile duygu yoğunluğu yaşatacak olan Nadır Ortaokuluna, kahramanlık türküleri ile Afşin Halk Ozanları Derneğine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.



Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo, tiyatro gösterimi yapılarak, Afşin Halk Ozanları Derneği tarafından “Kahramanlık Türküleri” okundu.

Programda ayrıca okullarda düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi konulu şiir, resim ve kompozisyon dalında derece elde eden öğrencilere hediye verildi.

Törene, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Vekili Serhat Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, kamu ve kurum müdürleri, şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.