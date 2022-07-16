Afşin’de şehitleri anma ve yemliha yürüyüşü düzenlendi

Afşin Kaymakamlığı ve Afşin Belediyesince düzenlenen etkinlikte vatandaşlar 15 Temmuz Şehitlerini anma ve Kur'anı- Kerim'de adı geçen Yedi Uyurlar'ın hatırasını canlandırmak için ilçe merkezinden başlayarak 6 kilometre uzaklıktaki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne kadar yürüdü.

Eshab-ı Kehf Külliyesindeki programda konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin’de düzenlenen Geleneksel Yemliha Yürüyüşü etkinliğinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günüyle birlikte daha da anlam kazandığını söyledi.

Yüzyıllar önce Yedi İnanmış Genç’in direnişiyle 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminde milyonların gösterdiği direniş ile aynı olduğunu ifade eden Başkan Güven, “ Bugün batıla karşı hakkın mücadelesini simgeleyen Yemliha Yürüyüşünü ve şehitleri anma yürünüşü gerçekleştirdik. Etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eshab-ı Kehf Külliyesi’ne kadar yürüyen vatandaşlara Afşin Belediyesince ‘Çoban Pilavı’ ikramında bulunuldu.

Yürüyüşe, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, Afşin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emrah Gümüş, Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Polat, kamu ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.