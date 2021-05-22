Afşin’de sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap desteği

Afşin’de LGS sınavlarına hazırlanan İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine dağıtılmak üzere 5 deneme konu analizli sözel ve sayısal içeriklerin bulunduğu kaynak kitap gönderildi.

Kitap dağıtım törenine katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal programda yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Bu kaynak kitap desteğini sağlayan KAMİMDER Önder Kahramanmaraş İmam Hatipler Derneğine teşekkür ediyorum. Devlet olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde çocuklarımızın eğitime erişimi noktasında elimizden gelini yapmaya çalıştık. Valiliğimiz, il milli eğitim müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüklerimiz gerekli tüm tedbirleri aldı. Gücümüzün yettiğince tüm öğrencilerimize ulaşmaya çalıştık. Bu tür projelerin güzelliği hükümetimizin desteği dışında sivil toplum kuruluşlarımızın da öğrencilerimize destek olması. Önder Derneği de her zaman olduğu gibi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi ve Türkiye genelinde buna benzer projeler yürütüyor. Kaynak kitaplarla öğrencilerimizin sınavlarda daha başarılı olacağına inanıyorum. Belediyelerimizin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde eğitime katkı sağlamaya çalıştı. İnşallah öğrencilerimiz sınavlarda başarılı olurlar ve gelecekte bizlerin yerlerini doldururlar” açıklamasında bulundu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, belediye olarak eğitime her zaman katkı sunmayı amaçladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız ortak bir projeyle lise son sınıf öğrencilerimize yönelik üniversite sınavlarına destek olması için Afşin Belediyesi Akademi kartlarını dağıtmıştık. Bununla öğrencilerimize sanal dershane imkanı sağladık. Bu projeyi tamamlayan bir çalışma da Önder Derneğimiz yapılmış. Afşin’imizdeki öğrencilerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.”

KAMİMDER Önder Kahramanmaraş İmam Hatipler Derneği İl Başkanı Bilal Güngör, Şunları dile getirdi.

“Kitap dağıtım törenin Kahramanmaraş Milletvekilimiz Habibe Öçal da katıldı. Önder Vakfı olarak 81 ilde 600’den fazla ilçede faaliyet gösteriyoruz. Öğrencilerimizin daha iyi ve daha kaliteli hizmet alabilmesi için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerimiz LGS sınavlarına hazırlanıyor. Bu noktada ÖNDER Derneği olarak 5 deneme konu analizli sözel ve sayısal içeriklerin bulunduğu kaynak kitabı dağıtıyoruz. Öğrencilerimizin iyi bir gayret göstererek hayal ettikleri liseyi kavuşmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi ve Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da, öğrencilere LGS sınavında başarı dileyerek, öğrencilere destek olan Önder Derneğine teşekkür etti.