Afşin’de şoförlere trafik eğitimi verildi

Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memurları, trafik kulları anlatılarak, emniyet kemeri önemi anlatıldı.

Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memurları Mehmet Ali Şerbetçi ve Mustafa Gözen, şoförlere, sıklıkla meydana gelen trafik kaza videolarını izleterek, alınması gereken önlemlere değindiler.

Emniyet kemerinin kullanımının hayat kurtaracağını ifade eden polis memuru Mustafa Özden, “Emniyet kemeri tüm sürücüleri hayata bağlayan bir araçtır. Emniyet kemerlerinin takılı olduğu büyük kazalarda ölüm oranlarının düştüğü gözlenmektedir. Araca bindiğimizde her ne olursa olsun emniyet kemerini hem biz, hem de araç içerisinde bulunan yolcuların takmasını sağlamayız.” dedi.



Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adnan Kabaağaç da, “ Bireyler hem kendi canlarını korumak hem de başka insanların hayatını korumak için trafik kurallarına uymalıdır. Trafik kuralına uymak için temel olarak belli başlı bazı unsurları yerine getirmek yeterli. Trafikte, Emniyet kemeri mutlaka kullanılmalıdır. Alkollü araç kullanmaktan uzak durulmalı ve yaya geçitlerinde yayaların geçişine öncelik verilmelidir. Trafik ışıklarını ve kurallarına uyulmalıdır. Seyir halindeyken cep telefonu ve benzeri unsurlarla ilgilenilmemelidir. Bu gibi basit kurallara uymak suretiyle sağlıklı ve güvenli bir şekilde trafiği kullanmak mümkün olur.” açıklamasında bulundu.