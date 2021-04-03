Afşin’de trafik, otizm için durdu!

İlçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından düzenlenen yürüyüş, Atatürk Caddesinden başlayıp Afşin Belediyesi önünde sona erdi.

Trafik polislerinin eşlik ettiği yürüyüşte ellerinde otizmin sembolü olan mavi balonlar taşıyan öğrenciler ve aileleri farkındalık oluşturdular.

İlçe genelinde üretilen tüm hizmet ve çalışmalarda engelli bireyleri unutmadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Güven, şunları ifade etti;

“2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde özel çocuklarımızla bir araya geldik. 2014 yılından buyana ilçemizde otizm başta olmak üzere down sendromu konusunda farkındalık oluşturacak birçok etkinlik düzenledik. Bu ziyarette de bizlerde spor branşları konusunda destek istediklerini belirterek, özel öğrencilerin özel yeteneklere sahip olduklarını ifade ettiler. İnşallah ilçemizden otizmli milli sporcular neden çıkmasın dedik ve bu konuyla alakalı çalışmalarımızı başlatacağız” diye konuştu.

Otizme dikkat çekilmesi ve farkındalık oluşturulması için yapılan etkinlikten dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Başkan Güven, “Tüm Afşin’de otizm konusunda farkındalık oluşturmak için kısa ama etkili bir etkinlik gerçekleştirildi. Çocuklarımız şehir merkezinde boy gösterdi, trafiği durdurdu ve kendilerine ayrılan caddede ellerinde mavi balonlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Şuanda birçok insanda; bu çocuklar neden ellerinde mavi balonlarla yürüyüş yaptı? Amaçları ne şeklinde bir araştırma içerisindedirler. Bu özel çocuklarımıza kol kanat geren başta aileleri olmak üzere onlarla ilgilenen öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Afşin’de otizme dikkat çekmek istediklerine belirten özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi müdürü Güneş Söyler ise, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününü öğrencilerimizle birlikte ilçemize, insanlara anlatmak, dikkat çekmek istedik. Bu yürüyüşle otizm nedir? Bu çocuklar neler yaşıyorlar? Bunu düşündürmeyi amaçladık. Pandemi nedeniyle etkinliklerimizi kısıtlamak zorunda kaldı. Belediye Başkanımızı ziyaretimizde de otizmli çocuklarımızla ilgili sportif faaliyetler konusunda neler yapabileceğini konuştuk.” İfadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Güven, otizmle öğrencilerle ile hatıra fotoğrafı çektirdi.