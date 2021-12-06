Afşin’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 06.12.2021, 19:39 06.12.2021, 19:40
İlçeye bağlı Arıtaş Mahallesinde R.Ö’nün (43) ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, harekete geçti. Jandarma ekiplerince ikamette yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, R.Ö ile H.G. (27), İ.K. (30) ve M.C.B. (23) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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