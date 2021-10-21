Afşin’de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Tanır Mahallesinde D.A’nın (44) evinde Kubar Esrar maddesi bulundurduğu bilgisi üzerine jandarma sivil ekiplerince ikamette arama yapıldı. Ev ile eklentilerinde yapılan aramada jandarma ekipleri, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, D.A’yı gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü.