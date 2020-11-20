Afşin’de Yazar-Okur Buluşmaları Yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1.Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri ilçelerde de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Afşin Halk Kütüphanesi Salonu’nda gerçekleştirilen programda yazarlarla okuyucular bir araya geldi.Yazar Abdullah İlhan moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Aykut Nasip Kelebek, Safiye Gölbaşı ve Balazs Szöllösy konuşmacı olarak katılara yazarlık üzerine bilgiler aktardılar.

Yazarlara Teşekkür

Afşin Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Gedik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Av.İsmail Safi,MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan’ın da yer aldığı programda yazarlar dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı.Programın sonunda protokol üyeleri yazarlara çeşitli hediyeler takdim ederek, gerçekleştirdikleri söyleşiden dolayı teşekkür ettiler.