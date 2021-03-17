Afşin’de ‘Yerel Esnafına Sahip Çık’ kampanyası start aldı

İlçe Basını ve Sosyal Medya hesapları aracılığı ile Esnafa Destek Videosu paylaşılarak vatandaşların Yerel Esnaftan alışveriş yapılması yönünde teşvik ediliyor.

Bugün Basın toplantısı düzenleyen Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş, “Bildiğiniz üzere tüm dünyada ve ülkemizin de içinde bulunduğu büyük bir salgın yaşıyoruz. Bu dönemde en çok etkilenen esnaflar olduğu aşikardır. Üyelerimiz günlerce işletmelerini kapatmak zorunda kalmış, çoğu zaman günlük giderlerini bile karşılamakta zorluk çekmişlerdir diyerek Bizde Afşin Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak HAYDİ AFŞİN Esnafımıza sahip çık adı altında bir kampanya başlattık. Bu noktada gerek sosyal medya aracılığı gerekse basın aracılığı ile farkındalık yaratması için Odamızca destek videosu hazırladık. Bu destek çağrımızın, sesimizin ulaştığı her yerde ve herkeste bir karşılık bulacağına inanıyoruz diyen Başkan Topaktaş, Haydi, AFŞİN, sen de alışverişini yerel esnaftan yap, şehrine ve esnafına sahip çık. Esnaf kazanınca, AFŞİN kazanır. Birlikteyken güçlüyüz diyor ve tüm Afşinli hemşerilerimize saygılarımı sunuyorum” dedi.