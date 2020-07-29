Afşin’de yol çizgileri yeniledi!

Büyükşehir Belediyesi yeni ve eski yolların tamamında yol çizgilerini yenileme çalışmaları yapıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Afşin ilçe merkezinde termoplastik yol çizgilerinin yanı sıra yaya geçitlerinin de boyama çalışmalarını tamamladılar.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri Afşin’de trafiği aksatmamak adına trafik yoğunluğunun az olduğu gece saatlerinde çalışmaları yürütürken, sadece ana caddelerin değil grup yollarının da yol çizgilerini yenilemektedir.