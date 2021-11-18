Afşin’imize 140 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik

Afşin ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Afşin ilçemize 140 Milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Akdere içmesuyu isale hattı projemizle de ilçemizin içmesuyu geleceğini 100 yıllık garanti altına almış oluyoruz. Millet Bahçesi’nde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Her yıl yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 18.11.2021, 18:59 18.11.2021, 19:11
Afşin’imize 140 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Doğan, Büyükşehir ve Gençlik Meclisi Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi ve teşkilat üyelerinin de yer aldığı programlarda ilk olarak muhtarlarla bir araya gelindi. Afşin Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Programın devamında Afşin Atatürk Caddesi’nde sürdürülen asfalt çalışmaları ile Millet Bahçesi proje alanında incelemelerde bulunuldu.

Yol ve Su Önceliğimiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İlçelerimizdeki ziyaretlerimiz, muhtarlarla yaptığımız istişarelerle hamdolsun bugün nerede ne ihtiyaç varsa bunu biliyoruz. 2019 – 2020 yılları arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi zorluğuna rağmen 300 Milyon TL’ye yakın bir yatırım yaptık. Bu sene bunun iki katı öngörmüştük. Bunu 700 Milyon TL olarak gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıl 1 Milyar TL bir yatırım öngörüyoruz. Bütçe dışı ilave 2 Milyar TL de hibe ve uzun vadeli kredi kaynağı da oluşturduk. Bizim kırsal alanlarda önceliğimiz su ve yol. Su hayat, yol medeniyettir. Yıl içindeki yatırımlarla hamdolsun kırsalımızda bu ihtiyacı büyük ölçüde karşıladık. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk sahası içinde 2022 yılında artık yol ve su ihtiyacı diye bir şey kalmayacak” diye konuştu.

Akdere İçmesuyu İsale Hattı

Afşin’in içmesuyu geleceğine yönelik çok önemli bir yatırımın sürdüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sadece Afşin’de su ihtiyacını karşılamak için 200 Milyon TL’lik bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Akdere’den gelecek bu su ilçemizin 100 yıllık içmesuyu geleceğini garanti altına alacak. Afşin’de 2019 – 2020’de 60 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırım hayata geçirmiştik. Sadece bu yılki yatırımlarımız ise 80 Milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.

Millet Bahçesi Hayırlı Olsun

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası hızla devam eden Afşin Millet Bahçesi’ne dair de bilgiler aktaran Güngör, “Millet Bahçesi projemiz devam ediyor, inşallah kısa süre içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Çok şükür her ilçemize millet konağı ve millet bahçesi konseptinde çok fonksiyonlu tesisler kazandırdık. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı oluşturarak 4 ilçemizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânları bu birime bağladık. Araç, gereç ve bütçe konusunda daha etkin hizmet oluşturulmasını sağladık, bunun da meyvelerini alıyoruz. Ayrıca açıkladığımız 1 Milyarlık ilave kaynağın 100 Milyon TL’si Afşin’imize altyapı ve çevre yatırımı yapacağız” diye konuştu.

Gönül Belediyeciliği Hizmette Yarışıyor

Şehir genelindeki hizmetlerin bir gönül belediyeciliği yarışı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ben özellikle Kahramanmaraş’a yapılan yatırımlar noktasında pozitif ayrımcılık yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Hizmette fırsat eşitliğine inandık ve hizmetlerimizi bu yönde şekillendirdik. Hükümetimizin şimdiye kadar Kahramanmaraş’ımıza yaptığı yatırım miktarı 50 Milyar TL’nin üzerinde. Ben bugün bizleri hüsnü kabul ile karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti. Mehmet Fatih Güven ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi de Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini ifade ederek, teşekkür ettiler.

#Afşin #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 18 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6