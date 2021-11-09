Afşin’in arterleri büyükşehirle yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yatırım Programı kapsamında önemli bir yol bakım ve onarım çalışmasına daha başladı. Bu kapsamda, Afşin ilçesinin en işlek 3 arteri baştan uca yenileniyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Afşinbey, Elçibey ve Atatürk caddelerinde başlatılan çalışmalarda zemin hazırlıkları tamamlandı. Toplamda 1,5 Milyon TL yatırımla yenilenecek 3 arterde sıcak asfalt uygulamalarına başlandı. Deforme olması sebebiyle trafikte aksamalara sebebiyet veren caddelerde yapılan çalışmalarla birlikte ulaşım konforu sağlanmış olacak.