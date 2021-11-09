Afşin’in arterleri büyükşehirle yenileniyor
Büyükşehir Belediyesi, Afşin’in merkezi arterlerinden Afşinbey, Elçibey ve Atatürk caddelerini baştan uca yeniliyor. Toplamda 1,5 Milyon TL yatırımla sıcak asfaltla buluşturulan arterler, ilçedeki ulaşım ağını önemli ölçüde güçlendirecek.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2021, 23:02 09.11.2021, 23:08
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yatırım Programı kapsamında önemli bir yol bakım ve onarım çalışmasına daha başladı. Bu kapsamda, Afşin ilçesinin en işlek 3 arteri baştan uca yenileniyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Afşinbey, Elçibey ve Atatürk caddelerinde başlatılan çalışmalarda zemin hazırlıkları tamamlandı. Toplamda 1,5 Milyon TL yatırımla yenilenecek 3 arterde sıcak asfalt uygulamalarına başlandı. Deforme olması sebebiyle trafikte aksamalara sebebiyet veren caddelerde yapılan çalışmalarla birlikte ulaşım konforu sağlanmış olacak.
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