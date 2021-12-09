Afşin’in gizli tarihi gün yüzüne çıkıyor!

Kazı alanında incelemelerde bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşinbey İlkokulu bahçesinde bulunan mozaiklerin gün yüzüne çıkarılmasıyla Zeugma, Germenica ve Arabisus (Afşin) arasındaki üçgen tamamlanabilir.” dedi.

İlçedeki tarihi mirasların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Güven, şunları söyledi:

“Eski Afşinbey İlkokulunun bahçesinde Afşin’in tarihini gün yüzüne çıkartmak adına arkeolojik kazı başlatıldı. Burada var olduğu bilinen mozaikler Zeugma, Germenica ve Arabisus (Afşin) arasındaki üçgeni tamamlayabilir. Buradaki mozaiklerin gün yüzüne çıkartılması için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sene başında bir girişimimiz oldu. Konuyu ayrıca Kahramanmaraş milletvekillerimiz ve Cumhurbaşkanımız Başdanışmanı Sefer Turan’a ilettik. Şuanda sondaj çalışmaları yapılıyor. Mozaik alanlarının çevreye yayılıp yayılmadığı kontrol ediliyor. Burada Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirilen kazı çalışmaları yaklaşık bir hafta devam edecek. İnşallah mozaik alanlarının varlığı tespit edilir ve sürekli kazı çalışmaları haline gelir. Burada bulunan her bulgu Afşin’e değer katacak. Özellikle alanın genişlemesi ve yeni alanların bulunması Afşin’in tarihi ve turizm değerini artıracak. Bölgemize gelen ziyaretçi sayılarının artması hem ilçemize hem de vatandaşımızın gelirinin artmasını sağlayacak. Diğer taraftan ilçemizin kültürel ve tarihi miraslarını gelecek nesillerimize aktarılması görevimizi yerine getirerek, bunların korunması ve sergilenmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah mozaiklerimiz ortaya çıkar ve bölgeyi arkeopark haline getiririz. Burada çalışma yapan arkadaşlarımıza, müze müdürlüğümüze, belediye personellerimize, Kahramanmaraş milletvekillerimize ve Cumhurbaşkanımız Başdanışmanı Sefer Turan’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.