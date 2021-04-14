Afşin’in sembol camisi ibadete açıldı

Afşin’de 2016 yılında temeli atılarak inşaat çalışmalarına başlanılan ve Afşin’in silueti haline gelen Eshab-ı Kehf Cami Külliyesi ibadete açıldı.

Afşin’in en büyük camisi olma özelliğiyle göz dolduran cami Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyor.

Aynı anda 2 bin kişinin ibadete edebileceği Eshab-ı Kehf Camisinde ilk ezan okunarak Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta’nın kıldırdığı öğle namazıyla ilk ibadet gerçekleştirildi.

Kılınan namazın ardından açıklamada bulunan Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta,

“2016 yılında temeli atılarak yapımına başlanılan bin bir destek ve gayretle bu hale getirilen camimizde ramazan ayı arifesinde ibadete açmanın sevincini yaşıyoruz.” Dedi.

Afşin’e büyük bir eser kazandırıldığını belirten İlçe Müftüsü Balta, “Bu caminin ilçeye kazandırılması çok büyük emekleri olan Cumhurbaşkanımız Başdanışmanı Sefer Turan’a ve bütün Afşin halkımıza teşekkür ediyorum. Kalıcı bir eser ilçemize kazandırıldı. İslam kültüründe caminin temel bir işlevi vardır. Onun için camimiz sadece bir cami değil aynı zamanda bir külliye hürriyetini taşıyor. İçerisinde kuran kurslarımızın verileceği, gençlerimizin faydalanabileceği kütüphane, aile rehberlik bürosu ve çocuk oyun odasının bulunduğu bir yaşam merkezi olarak inşa edildi. Buradan 7’den 70’e herkes istifade edebilecek. Gelecek nesillerimize aktaracağımız bir miras oldu. Büyük bir emekle buralara gelindi. Bu caminin yapımında emekleri bulunan herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Afşin’imize hayırlı olsun. ” açıklamasında bulundu.

Müftü Balta son olarak, ibadete açılan caminin çevre düzenlemesi ve diğer eksikliklerinin giderilmesinin ardından resmi açılışının yapılacağını belirtti.