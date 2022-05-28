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Afşin’in simgelerini anlatan kitaplar protokole tanıtıldı

Afşin Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığınca, ‘Ashab-ı Kehf Belgeleri' ve 'Ashab-ı Kehf Camii Şerifi’ isimli kitapların tanıtım toplantısı düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ 28.05.2022, 10:57
Afşin’in simgelerini anlatan kitaplar protokole tanıtıldı

Toplantıya, Kaymakam Adayı Koray Yanıktepe, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, kamu ve kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Afşin Ashab-ı Kehf Külliyesi ile ilgili ferman, berat gibi tarihi belgelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan kitap ile yapımında Osmanlı ve Selçuklu mimarisini buluşturan Ashab-ı Kehf Camii Şerifinin yapılış hikayesini anlatan kitap protokol ve vatandaşlara tanıtıldı.

Ashab-ı Kehf Külliyesi’nin bütün dünyadan ziyaretçi çeken önemli bir inanç turizmi merkezi olduğunu aktaran Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, “Afşin Belediyesi Kültür Yayınları tarafından ilçe envanterine kazandırılan iki önemli eserin tanıtımı için bir araya geldik” dedi

“İlk kitabımız Ashab-ı Kehf Külliyesi ile alakalı ve literatürde bulunan tüm tarihi bilgi ve belgelerin kronolojik sıralamayla tek bir eserde buluştuğunu görüyoruz. Ashab-ı Kehf Külliyesi ülkemizin inanç turizminin destinasyon noktalarından biri. Bir takım bilgi ve belgeler bu kitapta ilk defa yer alıyor.”

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, Anadolu coğrafyasında kesintisiz 700 yıl devam eden tek vakıfın Afşin Ashab-ı Kehf Külliyesi Vakfı olduğunu söyledi.

Güven, “Ashab-ı Kehf Külliyesi hepimizin göz nuru ve ecdadımızdan bize kalan bir miras.  Külliye, Doğu Roma, Selçuklu, Dulkadiroğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti dönemlerine ait izler taşıyor ve günümüzde de vakıf kültürü devam ediyor. Anadolu coğrafyasında kesintisiz 700 yıl devam eden tek vakıf Ashab-ı Kehf Külliyesi Vakfıdır. Afşin Asahab-ı Kehf,  Osmanlı döneminde de günümüzün tabiriyle özel hukuk hükümlerine tabi kılınmış, vakıf ile ilgili her türlü tasarrufu sultan beratına bağlı olan bir külliye olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda Haremeyn Vakıfları olarak adlandırılan Mekke, Medine ve Kudüs’teki vakıflarla Asahab-ı Kehf hukuksal olarak aynı statüde tutulmuş.  Ashab-ı Kehf Belgeleri kitap çalışmamızda Cumhurbaşkanımız Başdanışmanı Sefer Turan’ın desteğiyle Cumhurbaşkanlığı arşivleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivleri araştırmacılar tarafından tarandı. Külliyemizle ilgili olarak ne kadar bilgi varsa bir araya getirilerek bu eser ortaya çıktı.” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcılara Ashab-ı Kehf Belgeleri ve Ashab-ı Kehf Camii Şerifi’ isimli kitapların dağıtımı gerçekleştirildi.

#Afşin #Afşin Kaymakamlığı
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