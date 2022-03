Afşinli Esnaf Kadınlar Kendi Günlerinde Doyasıya Eğlendi

Hayal Dünyası Organizasyon Evinde gerçekleştirilen programda doyasıya eğlenen kadınlar, çekiliş heyecanı yaşadı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılan organizasyonla ilgili konuşan Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş, “Yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıkları ile onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, bizleri eğiten, yetiştiren bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımız, tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere, emeği için verdiği mücadeleleri ciltler dolusu kitaplara sığmayacak kadınlarımız, elinin emeği ile gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçsüz bedenlerin güçlü kahramanları annelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.” Dedi.



Kadınların her alandaki katkılarının toplumu güçlendireceğini ifade eden Gümüş, “Günümüzde kadınların sosyal, ekonomik ve politik katkılarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Bizler eğer güçlü bir toplumda yaşamak istiyorsak kadını ve erkeği ile tüm toplum kesimlerini güçlendirmeli, haklı talepleri bir an önce gerçekleştirmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Bu günkü programımıza katıldığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder saygılar sunarım.” açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından canlı müzik eşliğinde eğlenen kadınlara hediye çekilişleri düzenlendi.