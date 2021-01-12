Afşinli ev hanımdan çifte başarı hikayesi!

Afşin’de İş Dünyası Temsilcileri Citibank tarafından düzenlenen Ödül töreninde Finale kalan Afşinli Kadın girişimci Rahime Özer’i ziyaret ederek tebriklerini ilettiler.

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can,Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş,Afşin Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Polat, Elçibey Caddesi üzerinde Yediler İş Merkezi altında bulunan Bereket Gözlemede Citibank Finalisti Rahime Özer’i ziyaret ettiler.

Citibank’ın bu sene düzenlediği 10. Ödül töreninde Finale kalan Rahime hanımı tebrik eden Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, burada yaptığı konuşmada, Bugün güzel bir günde Rahime ablam ve girişimci ablalarımızla beraberiz.Biliyorsunuz genç girişimciler ve girişimci kadınlar için devletimizin sağladığı mikrokredi adı altında bir destek var.Özellikle de bu aldıkları krediyi istihdama dönüştüren girişimcilerimiz ile ilgili bizde çalışma yaptık.Citibank’ın yapmış olduğu bir çalışma vardı Türkiye genelinde.2 bin küsur kişinin katıldığı bu el emeği göz nuru ürünlere ilişkin bir yarışma düzenlendi.Bu yarışmada 2 bin kişiyi eleyerek Rahime ablamız finale kaldılar. Biz kendilerini tebrik etmek üzere bugün buradayız. Kendisini kutluyoruz dedi.

Başkan Can, şunları söyledi;

Daha sonra Afşin Haber Merkezine bir açıklama yapan Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş, Rahime ablamız bizim üyemiz. Kendisini bu güzel başarısından dolayı tebrik ediyoruz.O bizim gururumuz oldu. İnşaallah Finalde de birincilik bekliyoruz.Kendisini can-ı gönülden kutluyorum dedi.

Başkan Topaktaş şunları söyledi;

Citibank finalisti Rahime hanım gösterilen ilgiden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.