Afşinli Uzman Çavuştan eşine anlamlı sürpriz!

Afşinli Uzman Çavuş Hilmi Böke, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izin kullanmadığı için görev yaptığı Hakkari’den, Boztepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Kırşehir’deki eşi Buket Böke’ye sürpriz hediye gönderdi.

Evliliklerinin 156. gününde eşini yalnız bırakmak istemediğini ifade eden Uzman Çavuş Hilmi Böke, “ Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eşimin yanına gidemedim. Bugün evliliğimizin 156. günü ve bizim için anlamlı bir gün. Bunun üzerine Boztepe İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleriyle işbirliği yaparak bu anlamlı günde eşime küçük bir sürpriz yapmak istedim. Emniyet personellerimiz benim adıma bir hediye hazırlayarak eşime teslim ettiler. O anı kameraya alarak bana ilettiler. Eşim ve benim için önemli olan bir günde bizi yalnız bırakmayan emniyet personellerimize teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Uzman Çavuş Hilmi Böke’nin eşi Buket Böke ise sürpriz nedeniyle şaşırdığını belirterek, emniyet personellerine teşekkür etti.