Ağaçlar zararlılardan korunuyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif bölgelerindeki binlerce ağacı ilaçlama çalışmalarıyla zararlılardan koruyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ağaçlarda bulunan zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri şehrin muhtelif sokak, cadde ve bulvarlarda bulunan ağaçlarda “afid” isimli parazitlerle mücadele gerçekleştiriyor. Çalışmalarla, yüksek üreme potansiyeline sahip ve genellikle yaprak, dal ve gövdede bulunan afidlerin ağaçlara zarar vermesinin önüne geçiliyor. Ayrıca ürettiği salgılarla ağaçlarda karınca istilasına, mantarların üremesine ve yaprakların dökülmesine neden olan afidlerin tahribatına karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan ilaçlamalara ilişkin yapılan açıklamada, “54 araç ve 110 personelimizle şehir genelinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halk, çevre ve bitki sağlığının korunması için öngördüğümüz zararlı popülasyonlarına periyodik uygulamalarla müdahale ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
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