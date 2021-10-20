Ağcalı Yolu’nda yenileme başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını iyileştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmaların yeni adresi Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi oldu. Vadi, Boğaziçi, Tekerek gibi şehrin batı bölgelerinde yer alan ve yüksek nüfusa sahip mahallelerin yoğun olarak kullandığı 2,5 kilometrelik arter yenileniyor. Ağcalı Yolu olarak bilinen Erdem Beyazıt Caddesi’nde başlayan çalışmalarla, deforme olmuş zemin kaldırılıyor. Sıcak asfalt çalışmalarının gerçekleştirileceği yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergâhın kısa süre içinde yenilenerek şehrin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Bölgemizin Önemli Bir İhtiyacı Karşılanıyor

Ağcalı Mahalle Muhtarı Mehmet Kala çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yolumuz doğrudan Ağcalı ve Vadi mahallelerimize bağlanıyor. Büyük ölçüde deforme olmuştu. Büyükşehir Belediyemiz burada çalışmalara başladı. Bölgemizin önemli bir ihtiyacı daha karşılanıyor. Ben mahallem ve şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanım Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.