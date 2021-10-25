Ağcalı’da çalışmalar gece gündüz sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını gece gündüz sürdürüyor. Bu kapsamda, bir süre önce “Ağcalı Yolu” olarak bilinen Adil Erdem Beyazıt Caddesi’nde başlatılan asfalt uygulamalar ile zemin düzenleme çalışmaları süratle devam ediyor. Onikişubat’ın Ağcalı Mahallesi’nde yer alan ve şehrin en yoğun; Vadi, Boğaziçi, Tekerek, Yirmiikigün gibi mahallelerini Kayseri Yolu’na doğrudan bağlayan arter baştan uca yenileniyor. Yağışlar ve sık kullanım nedeniyle deforme olan toplamda 2,5 kilometrelik arterde, gece gündüz süren çalışmalarla sıcak asfalt uygulamasının kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.