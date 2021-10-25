Ağcalı’da çalışmalar gece gündüz sürüyor
Şehrin batı bölgesinde yer alan birçok mahalleyle Kayseri Yolu bağlantısını sağlayan Ağcalı Yolu’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.10.2021, 15:45
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını gece gündüz sürdürüyor. Bu kapsamda, bir süre önce “Ağcalı Yolu” olarak bilinen Adil Erdem Beyazıt Caddesi’nde başlatılan asfalt uygulamalar ile zemin düzenleme çalışmaları süratle devam ediyor. Onikişubat’ın Ağcalı Mahallesi’nde yer alan ve şehrin en yoğun; Vadi, Boğaziçi, Tekerek, Yirmiikigün gibi mahallelerini Kayseri Yolu’na doğrudan bağlayan arter baştan uca yenileniyor. Yağışlar ve sık kullanım nedeniyle deforme olan toplamda 2,5 kilometrelik arterde, gece gündüz süren çalışmalarla sıcak asfalt uygulamasının kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.
Namaz Vakti 25 Ekim 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Alanyaspor
|10
|20
|4. Fenerbahçe
|10
|19
|5. Karagümrük
|10
|18
|6. Beşiktaş
|9
|17
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|9
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|9
|11
|14. Elche
|10
|10
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|9
|2
Günlük GazetelerTümü