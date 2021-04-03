AGF’de bayrak değişimi
Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin (KMBGC) bağlı bulunduğu Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirdi. Kurulda mevcut başkan görevini Gaye Coşkun'a devrederken, yapılan seçimde KMBGC adına Arslan Deveboynu, Mehmet Taş ve Selçuk Kösebalaban yönetimde yer aldı.
Akdeniz Bölgesi gazeteciler cemiyetlerinin üyesi olduğu AGF'nin olağanüstü genel kurulu Hatay’da gerçekleştirildi.9 yıldır AGF başkanlığı görevini yürüten Kurucu Başkan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, görevini federasyonun genel sekreteri AGC Başkanı Gaye Coşkun'a devretti. Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin de bağlı olduğu AGF yönetimine KMBGC’den 3 isim seçildi. KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu’nun yer aldığı AGF yönetim kurulu ve TGF delegeliğinde, cemiyetin yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Taş, Disiplin Kurulu Üyeliği’ne, Selçuk Kösebalaban ise, denetleme kurulunda yer aldı.
‘HAYATTA OLDUĞUM SÜRECE DESTEK VERECEĞİM’
Başkanlık seçiminin ardından tüzük yapılan AGF’de ile kurucu Genel Başkan Mevlüt Yeni Onursal Başkan seçildi. Yeni, açıklamasında,"9 yıldır onurla gururla sürdürdüğüm kurucu başkanı da olduğum Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığını bayrağını bir kadın gazeteci Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı sevgili kardeşim Gaye Coşkun'a devretmenin onurunu gururunu yaşıyorum. Ben hayatta olduğum sürece başta evladımız Akdeniz Gazeteciler Federasyonu olmak üzere içinde olmaktan onur duyduğum Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna destek olmaya devam edeceğim. Bu vesile ile Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun ve yönetime seçilen arkadaşlarımız olmak üzere kongrede beni AGF onursal başkanlığına layık gören kongre delegesi kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."
‘ELİMDEN GELEN TÜM ÇABAYI GÖSTERECEĞİM’
AGC Başkanı ve AGF Genel Başkanı Gaye Coşkun'da açıklamasında "Öncelikle kadın bir gazeteci olarak şahsıma verilen desteğe çok teşekkür ederim. Bölgemiz ve ülkemizde medyanın sorunlarına dikkat çeken, meslektaşlar arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yapan AGF'nin bayrağını daha yukarılara taşımak amacıyla elimden gelen tüm çabayı göstereceğim. Onursal Genel Başkanımız Mevlüt Yeni'ye hizmetleri ve şahsıma verdiği destek için ayrıca teşekkür ederim. Görevi bırakırken gösterdiği destek ve olgunluğun örnek olacağına inancım sonsuzdur" dedi.
İşte yeni yönetim listesi
AGF YÖNETİM KURULU
1-AdnanTaraşlı
2-Ahmet Yenigün
3-Şevket Karahan
4-Ali Cihangir
5-Kürşat Tuncel
6-Abdullah Temizyürek
7-Nazmi Pınar
8-Emre Altuğ
9-Arslan Deveboylu
10-Rızkullah Terbiyeli
11-Nihat Mazmanoğlu
12-Abdulkadir Kalender
AGF DENETLEME KURULU
1-Şükrü Tozluklu
2-Mehmet Ali Gürses
3-Arzu Erkorkmaz
AGF DİSİPLİN
1-Ercan Tarasli
2-Lutfu Taner Deniz
3- Mehmet Taş
BASIN ŞEREF DİVANI
Mustafa Baş Fazıl Tunç İpek Çöl Pınar
TGF DELEGELERİ
1-Mevlüt Yeni
2-Gaye Coşkun
3-AdnanTaraşlı
4-Ahmet Yenigün
5-Şevket Karahan
6-Ali Cihangir
7-Kürşat Tuncel
8-Abdullah Temizyürek
9-Nazmi Pınar
10-Emre Altuğ
11-Arslan Deveboylu
12-Rızkullah Terbiyeli
13-Mithat Kalaycıoğlu
14-Abdulkadir Kalender
15-Sinan Çeviren
16-Birol Bebek
17-Ersin Şimşek
18-Fazıl Tunç
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:08
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:15
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|31
|56
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|31
|45
|9. Sivasspor
|30
|41
|10. Göztepe
|31
|40
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|30
|35
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kayserispor
|30
|32
|16. Kasımpaşa
|30
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|28
|57
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|30
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Leeds United
|30
|42
|11. Aston Villa
|28
|41
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Real Madrid
|29
|63
|3. Barcelona
|28
|62
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Villarreal
|29
|46
|6. Real Sociedad
|28
|45
|7. Real Betis
|28
|45
|8. Granada
|29
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|29
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|28
|23