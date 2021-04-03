AGF’de bayrak değişimi

Akdeniz Bölgesi gazeteciler cemiyetlerinin üyesi olduğu AGF'nin olağanüstü genel kurulu Hatay’da gerçekleştirildi.9 yıldır AGF başkanlığı görevini yürüten Kurucu Başkan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, görevini federasyonun genel sekreteri AGC Başkanı Gaye Coşkun'a devretti. Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin de bağlı olduğu AGF yönetimine KMBGC’den 3 isim seçildi. KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu’nun yer aldığı AGF yönetim kurulu ve TGF delegeliğinde, cemiyetin yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Taş, Disiplin Kurulu Üyeliği’ne, Selçuk Kösebalaban ise, denetleme kurulunda yer aldı.

‘HAYATTA OLDUĞUM SÜRECE DESTEK VERECEĞİM’

Başkanlık seçiminin ardından tüzük yapılan AGF’de ile kurucu Genel Başkan Mevlüt Yeni Onursal Başkan seçildi. Yeni, açıklamasında,"9 yıldır onurla gururla sürdürdüğüm kurucu başkanı da olduğum Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığını bayrağını bir kadın gazeteci Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı sevgili kardeşim Gaye Coşkun'a devretmenin onurunu gururunu yaşıyorum. Ben hayatta olduğum sürece başta evladımız Akdeniz Gazeteciler Federasyonu olmak üzere içinde olmaktan onur duyduğum Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna destek olmaya devam edeceğim. Bu vesile ile Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun ve yönetime seçilen arkadaşlarımız olmak üzere kongrede beni AGF onursal başkanlığına layık gören kongre delegesi kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

‘ELİMDEN GELEN TÜM ÇABAYI GÖSTERECEĞİM’

AGC Başkanı ve AGF Genel Başkanı Gaye Coşkun'da açıklamasında "Öncelikle kadın bir gazeteci olarak şahsıma verilen desteğe çok teşekkür ederim. Bölgemiz ve ülkemizde medyanın sorunlarına dikkat çeken, meslektaşlar arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yapan AGF'nin bayrağını daha yukarılara taşımak amacıyla elimden gelen tüm çabayı göstereceğim. Onursal Genel Başkanımız Mevlüt Yeni'ye hizmetleri ve şahsıma verdiği destek için ayrıca teşekkür ederim. Görevi bırakırken gösterdiği destek ve olgunluğun örnek olacağına inancım sonsuzdur" dedi.

İşte yeni yönetim listesi

AGF YÖNETİM KURULU

1-AdnanTaraşlı

2-Ahmet Yenigün

3-Şevket Karahan

4-Ali Cihangir

5-Kürşat Tuncel

6-Abdullah Temizyürek

7-Nazmi Pınar

8-Emre Altuğ

9-Arslan Deveboylu

10-Rızkullah Terbiyeli

11-Nihat Mazmanoğlu

12-Abdulkadir Kalender

AGF DENETLEME KURULU

1-Şükrü Tozluklu

2-Mehmet Ali Gürses

3-Arzu Erkorkmaz

AGF DİSİPLİN

1-Ercan Tarasli

2-Lutfu Taner Deniz

3- Mehmet Taş

BASIN ŞEREF DİVANI

Mustafa Baş Fazıl Tunç İpek Çöl Pınar

TGF DELEGELERİ

1-Mevlüt Yeni

2-Gaye Coşkun

3-AdnanTaraşlı

4-Ahmet Yenigün

5-Şevket Karahan

6-Ali Cihangir

7-Kürşat Tuncel

8-Abdullah Temizyürek

9-Nazmi Pınar

10-Emre Altuğ

11-Arslan Deveboylu

12-Rızkullah Terbiyeli

13-Mithat Kalaycıoğlu

14-Abdulkadir Kalender

15-Sinan Çeviren

16-Birol Bebek

17-Ersin Şimşek

18-Fazıl Tunç