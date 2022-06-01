“Ah Doktor Vah Doktor” adlı komedi tiyatro oyunu pazar günü saat 20.00 ‘da NFK da sahnesinde

Necip Fazıl Kısakürek kültür merkezinde oynanacak olan “Ah Doktor Vah Doktor” tiyatro oyununun bilet satışları da başladı.



05 Haziran Pazar günü oynanacak olan komedi tiyatro oyununda yetenekli oyuncalar sahnede hünerlerini sergileyecek.



Dr. Erdem Güden “Ah Doktor Vah Doktor” adlı komedi tiyatro oyununun detaylarını Aksu Haber’e anlattı.



Dr. Harun Tanır ise herkesi “Ah Doktor Vah Doktor” adlı komedi tiyatro oyununa davet etti.