Ahilik etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi!

MADO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kanbur Ahilik Etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

KAHRAMANMARAŞ 08.10.2021, 16:36 08.10.2021, 17:08
Ahilik etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi!

Kanbur burada bilgi birikimleri ve yıllara dayanan tecrübesini öğrencilerle paylaşarak keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşinin ardından Mado Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kanbur öğrencilere dondurma şovu gerçekleştirdi.

Program sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Mado Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kanbur gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

#MADO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kanbur #Atilla Kanbur #Ahilik Etkinlikler
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