Ahir Dağı’ndan Başkonuş Yaylası’na uçtu!
Paraşüt Eğitmeni Mahmut Hopur, paraşütüyle Ahir Dağı’ndan Başkonuş Yaylası’na uçuş gerçekleştirdi. Paraşütüyle 3 saat boyunca havada seyahat eden Hopur, kentin en güzel noktalarını havadan görüntüledi.
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2021, 12:43 27.07.2021, 15:22
Kentte 12 yıldır uçuş gerçekleştiren Kahramanmaraş Sportif Havacılık Kulübü Başkan Yardımcısı ve Paraşüt Eğitmeni Mahmut Hopur, Ahir Dağı zirvesindeki vericilerin oradan seyahatine başladı. 2850 metre yükseklikle önce Yavşan Yaylası’na ardından 2700 metre yükseklik ile Başkonuş Yaylası üzerine geldi ve yayla içerisine iniş gerçekleştirdi.
Daha önce böyle bir seyahatin gerçekleştirilmediğini dile getiren Hopur, bu tür uçuşların devam edeceğini ve bu sporu yaptığı için çok mutlu olduğunu söylüyor.
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